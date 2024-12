Paraíso de neve japonês briga contra turistas que buscam 'foto perfeita'

A cidade de Ginzan Onsen, no Japão, é conhecida por seus lindos cenários de inverno, com neve acumulada em suas construções originais. O destino recebe, em média, cerca de 330 mil turistas ao ano, mas quem mora por lá quer mudar esse cenário. A "invasão" de estrangeiros fez com que a cidade passasse a buscar formas de limitar o seu acesso.

A cidade é localizada a 418 quilômetros de Tóquio, e seus moradores estão tendo que lidar até com briga de turistas pelo "lugar perfeito para fotos". Há também, segundo os residentes do local, descumprimento das regras de trânsito —algo levado muito a sério no Japão. Sem contar os veículos que ficam atolados na neve causando congestionamentos.

Para restringir a entrada de turistas, a partir de 7 de janeiro de 2025 quem estiver interessado em visitar Ginzan Onsen a partir das 17h precisará comprar um ingresso que custará cerca de US$ 7 (algo em torno de 42 reais). E sem reserva prévia, os hotéis ficam proibidos de receber hóspedes depois das 20h.