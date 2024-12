Brasil foi o 9º país mais barato do mundo para estrangeiros viverem em 2024

É a terceira vez seguida que o pequeno país asiático ocupa o topo da lista. Quatro a cada cinco expatriados que moram lá (86%) avaliam positivamente o custo de vida, sendo que metade (50%) o considera ótimo. Mais de dois terços (68%) dos estrangeiros em terras vietnamitas concordam que o que ganham é mais do que suficiente para viver uma vida confortável por lá.

As montanhas de mármore de Danang são o destino turístico mais importante da cidade de Da Nang, no Vietnã Imagem: Getty Images/iStockphoto

E, apesar de a situação financeira ter sido a razão da mudança para lá apenas para 3%, 65% estão satisfeitos com sua situação financeira no país. No entanto, esta animação não tem a ver apenas com baixos custos: no Vietnã, quase o dobro da média global (19% dos estrangeiros de lá, contra 10% em todo o mundo) ganham mais do que US$ 150 mil (R$ 922 mil) ao ano. E a população ainda foi tida como receptiva.

2º: Colômbia

Cartagena, na Colômbia Imagem: diegograndi/Getty Images/iStockphoto

O vizinho brasileiro também melhorou seu desempenho em relação a 2023, quando estava em sétimo. 85% dos residentes estrangeiros avaliam o custo de vida na Colômbia como positivo. Quando perguntados sobre preocupações que tinham antes de se mudar para lá, apenas 2% citou potenciais gastos mais altos — a média global é de 25%.