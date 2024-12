Cinco vezes salpicão: aprenda receitas do queridinho do Natal

Salpicão

Misture metade da cenoura, a uva-passa e o milho com as folhas verdes e disponha no centro de um prato, com as fatias de peito de peru enroladas ao redor. Na hora de servir, regue com o molho de gorgonzola (receita abaixo), distribua o restante da cenoura e salpique a batata palha.

Molho de Gorgonzola*

Amasse o queijo e misture o creme de leite e o iogurte. Tempere com pimenta e acerte o sal. Reserve.

Salpicão de feijão-bolinha