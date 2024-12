Prepare o bolso: os restaurantes estrelados mais caros do mundo e do Brasil

Com uma estrela no Guia Michelin, o Lasai está em sua "segunda versão" que conquistou os jurados do prestigiado prêmio 50 Best recentemente, rendendo-lhe a 7ª posição na lista dos melhores restaurantes da América Latina. O "melhor do Brasil" fica a alguns metros da antiga casa em Botafogo, mas ele se parece muito pouco com o conceito anterior e surpreende pelo clima intimista.

Se antes a casa possuía 45 lugares, hoje serve apenas dez por vez. A antiga casa colonial deu lugar a um ambiente moderno, em que um balcão de mármore em forma de L, em frente à cozinha, convida seus frequentadores a acompanhar o espetáculo da preparação dos pratos.

O chef Rafa Costa e Silva, que foi jurado do reality "Mestre do Sabor" (TV Globo), segue preparando receitas que destacam os vegetais que ele mesmo cultiva em suas duas hortas, uma em Itahnangá e outra no Vale das Videiras. Segundo o site do restaurante, "elas são a base de inspiração e mudanças constantes no menu".

Chef Rafa Costa e Silva, do Lasai Imagem: Divulgação

Apesar do foco no verde, o Lasai — nome que significa "tranquilo" em Euskera, idioma do país Basco, onde o chef passou parte de sua formação — ainda investe em frutos-do-mar e carnes.