Rio: mansão será substituída por condomínio de luxo e com lotes milionários

Um dos antigos imóveis mais caro do Brasil será demolido para dar espaço a empreendimento de alto padrão, com lotes avaliados em até R$ 150 mil por metro quadrado.

O que aconteceu

A mansão que será demolida fica no Jardim Pernambuco, localizada no Leblon, tem um terreno de 11.200 metros quadrados e 3.000 metros quadrados de área construída. A propriedade tem vista para o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

A arquitetura em estilo inglês foi feita pela família Amaral, fundadora da rede de supermercados Disco. O imóvel conta com seis suítes, sendo uma delas com 360 metros quadrados, além de oito quartos adicionais e um total de 18 banheiros. A estrutura inclui cinco salões sociais, um elevador e uma galeria com pé direito duplo de quase sete metros de altura.