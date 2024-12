Restaurante do Copacabana Palace é eleito melhor italiano fora da Itália

Logo no início do menu, uma viagem a Nápoles e seu "pane cafone" à base de lievito madre (menos ácido que o levain, igualmente usado nos famosos panetones de Nello) — "com uma técnica especial, damos a mesma crocância da crosta".

Este vem acompanhado de manteiga e uma charmosa panelinha com ragu napolitano.

Para lembrar minha infância. É uma das coisas que une mãe, avó, famílias inteiras aos domingos , conta.

Depois, a pizza frita "Montanara", com uma apresentação de snack, para comer com as mãos — "uma homenagem à comida de rua napolitana".

Ainda surgem pratos de tradições revisitadas, como a azeitona all'ascolana (não empanadas, mas assadas, esferificadas e recheadas com caldo gelatinoso de carne servidas ao lado de uma farofinha de gergelim preto), risoto cacciatora, a pasta creste di gallo.

Já quase às sobremesas, a fascinante comparação de três diferentes maturações de Parmigiano Reggiano — o que causa burburinho e até selfies nas mesas lotadas de brasileiros e estrangeiros.