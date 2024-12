Quem é quem na ceia: saiba diferenças entre peru, chester, tender e outras

Imagem: Getty Images

Outro corte popular nas festas de final de ano, o lombo é retirado da região lombar do animal, do ombro até a perna do porco, ou das costelas até a perna do boi, do carneiro ou da vitela. Pode ser vendido inteiro ou junto com as costelas. É um corte macio, muito utilizado para grelhados e assados.

Dicas para o preparo: bata no liquidificador alho, cebola, damasco ou uvas-passas e sucos de laranja e limão. Depois é só deixar a carne descansar nessa mistura durante uma noite para garantir um bom sabor ao prato.

Pernil

Imagem: iStock

O pernil é outra peça de carne bastante consumida durante as festas de final de ano. É uma carne mais firme, com menos gordura. É considerado uma das partes nobres do cordeiro e do porco, retirado da perna traseira do animal —daí o nome. É a partir desse corte também que se prepara o presunto.