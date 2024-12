Feirinhas de Natal e aniversário da Paulista agitam o fim de semana em SP

A Japan House, por exemplo, leva para o Sesc Paulista a dança do Dragão de Nagasaki, com mais de 100 kg e 20 metros de comprimento. Das 10h às 17h. Vai lá: Av. Paulista, do número 37 (Casa das Rosas) ao 2.224 (IMS Paulista). Acessos pelas estações Brigadeiro, Trianon-MASP e Consolação.

Imagem: Divulgação

Mercado Místico

Checar como será o 2025 com oraculistas de diferentes segmentos é um dos atrativos do Mercado Místico que rola domingo (8), no Club Homs, com entrada gratuita. Leituras de tarô, borra de café, baralho cigano e búzios vão dividir espaço com mais de 110 expositores e seus produtos ligados a esoterismo, bem-estar, autocuidado, decoração e até moda. Haverá ainda palestras, com temas que vão de orixás a paranormalidade, vivências (meditação indiana, por exemplo) e apresentações de danças variadas. Das 10h às 20h. Vai lá: Av. Paulista, 785, Bela Vista.

Imagem: Divulgação

Ópera cômica

Em sua última temporada de ópera do ano, o Theatro São Pedro abre as portas hoje (6) e domingo (8) para a ópera "O Conde Ory", do compositor italiano Gioachino Rossini. Inspirada em uma balada medieval, a comédia acompanha as aventuras do libertino Ory, famoso por suas conquistas, mas mal-sucedido nas tentativas de seduzir a condessa Adèle.