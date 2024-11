Via Monte Napoleone, em Milão, é rua do luxo mais cara do mundo; SP cai

Por que a Via Monte Napoleone se tornou tão cara?

Esta é a primeira vez em 34 anos que uma rua europeia encabeça a lista, o que teria em parte a ver com a valorização crescente do euro em relação ao dólar, segundo a análise do grupo Cushman & Wakefield.

Seu tamanho, no entanto, também acaba reforçando a noção de exclusividade; enquanto a Quinta Avenida é ampla, na via milanesa as marcas precisam disputar cada centímetro quadrado — e não há espaço para muitos nomes.

Só quem realmente importa na Semana de Moda de Milão consegue abrir sua loja: Versace, Gucci, Prada e Bottega Veneta disputam a atenção de fashionistas.

Interior da Galleria Vittorio Emanuele II, em Milão: Endereço do luxo perde em prestígio e exclusividade para a Via Monte Napoleone Imagem: Flavio Lo Scalzo/Reuters

E, apesar de estar próxima à Galleria Vittorio Emanuele II, que abriga maior variedade de grifes de alto padrão e onde turistas geralmente visitam para posar em frente às lojas tradicionais, Via Monte Napoleone seria o local onde o dinheiro é verdadeiramente gasto por quem tem, apontou uma reportagem do jornal britânico The Guardian.