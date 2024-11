O fim de semana cultural perfeito em São Paulo: veja passeios e atrações

A maior árvore de Natal de São Paulo será acesa oficialmente neste sábado (30), no Parque Ibirapuera. A estrutura tem 57 metros de altura e 18,5 metros de diâmetro foi montada com 17 toneladas de aço, cobertas por 330 mil leds e 40 mil flashes com efeito estroboscópio por minuto. Estrelas brilhantes e arabescos brancos completam a decoração, que terá iluminação em tons de roxo.

Sábado à noite, a cerimônia de abertura está marcada para às 20h30. O acendimento, a chegada do Papai Noel e o espetáculo da fonte multimídia, no lago, serão acompanhados pela Orquestra Furiosa da Escola de Música do Parque do Ibirapuera. No domingo, tem parada de Natal às 18h. A surpresa deste ano é que o interior da árvore poderá ser visitado, gratuitamente, a partir de domingo à noite.

Vai lá: Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, Vila Mariana.

Mais informações.

NÃO PERCA

Universo Friends

A esperada exposição "The Friends Experience" abriu as portas ontem, no Shopping Cidade São Paulo. Inspirada na série de TV que marcou fãs do mundo inteiro, a mostra resgata histórias dos seis amigos em reproduções de cenários como o apartamento de Joey e Chandler, a cozinha da Monica e o café Central Perk. Também traz réplicas de figurinos e acessórios e ambientes instagramáveis. Das 11h às 21h, com ingressos a partir de R$ 39,90.

Vai lá: Av. Paulista, 1230, Shopping Cidade São Paulo (4º andar), Bela Vista.