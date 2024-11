No novo voo mais longo do mundo, passageiro verá o dia amanhecer duas vezes

Assentos da nova classe executiva ou "business" dos A350S da Qantas também deverão oferecer mais espaço Imagem: Divulgação/Qantas Airways

Em 2023, o jornal britânico The Telegraph entregou que a Qantas já estava trabalhando junto com a Boeing e a Airbus por versões atualizadas do Boeing 777 e do Airbus A350, aeronaves de grande porte que realizariam estas viagens. Entre os trechos programados estavam não só as ligações entre Austrália e EUA ou Reino Unido, mas também com a Cidade do Cabo, na África do Sul e também o Rio de Janeiro, no Brasil.

Mais espaço para voar por longas horas

Ainda de acordo com a Forbes e o jornal britânico Metro, a Airbus levou a melhor e firmou uma parceria com a Qantas para criar uma linha de 12 aviões adaptados do Airbus A350-1000, bem mais amplos que os tradicionais. O motivo? Quem viaja por tantas horas seguintes precisa de espaço, justamente para evitar problemas de saúde a bordo — como os circulatórios — pela falta de movimentação.

Suítes deverão funcionar como um pequeno quarto de hotel nos novos A350 que a companhia disponibilizará para o Projeto Amanhecer Imagem: Divulgação/Qantas Airways

Mais de 40% do espaço das aeronaves do Project Sunrise será ocupado com cabines "Premium" — isto é, seis suítes de Primeira Classe, 52 suítes 'Business' (ou executivas) e 40 assentos Premium Economy. Já os outros 60% da aeronave comportarão 140 assentos de classe econômica convencionais e um espaço de bem-estar.