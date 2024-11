Navio 5 vezes maior que o Titanic vence prêmio de melhor cruzeiro do mundo

Norwegian Bliss Imagem: Divulgação

Menor que outros indicados, o Bliss é o maior navio da frota da Norwegian, mas transporta "apenas" 3.958 passageiros. Um de seus principais atrativos é a pista de kart em alto mar, ideal para fãs de velocidade, mas há outros diferenciais como a pista de mini-golfe, laser tag, cassino, um spa "na neve" em que o frio estimula áreas diferentes do corpo, teatros e salas de games.

Além de variedade de bares e restaurantes, o navio oferece sorveteria e casa de milkshakes, para variar no paladar, e casas de shows de comédia e música, como a réplica do The Cavern Club, lendário clube em que os Beatles se apresentavam no Reino Unido.

Symphony of the Seas (Royal Caribbean)

Symphony of the Seas Imagem: Divulgação/Royal Caribbean

Ex-maior navio do mundo, o Symphony of the Seas perdeu o posto há alguns anos, mas ainda leva 6.680 passageiros pelos mares brindando no seu famoso Bionic Bar, com drinques feitos por robôs.