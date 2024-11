'Ar fresco' em lata: empresa italiana vende souvenir curioso por R$ 60

Outros "ares"

Islândia e Nápoles são outros destinos que os turistas também têm a possibilidade de levar para casa um pouco do 'ar puro' local. Já em 2020, durante as restrições de viagens por causa da covid-19, o site My Baggage vendeu garrafas do 'ar autêntico' da Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte.

O objetivo era fazer que os britânicos no exterior sentissem o cheiro do 'ar de casa'. Na época, as garrafas de 500ml foram vendidas por um valor equivalente a R$ 173. Elas vinham com uma rolha de cortiça para que a pessoa pudesse abrir e desfrutar a fragrância quando precisar de animação.