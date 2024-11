Refúgio político? Cia oferece cruzeiro de 4 anos para 'escapar' de Trump

Quem encarar a jornada completa, durante os quatro anos de mandato de Trump à frente da Casa Branca, passará por 425 portos em 140 países. Esta modalidade custa US$ 256 mil (R$ 1,49 milhão) para apenas uma pessoa ou US$ 320 mil (R$ 1,86 milhão) para duas, estimou a revista Newsweek.

O primeiro mês será curtido no Caribe, enquanto os quatro seguintes têm paradas na América do Sul — com duas passagens pelo Canal do Panamá, a vista de duas maravilhas do mundo, a exploração de fiordes no sul do Chile, uma passagem pela Antártica, os festejos de Carnaval no Rio e oito dias conhecendo o Rio Amazonas.

O Odyssey nas docas da Harland and Wolff, empresa que construiu o Titanic, no porto de Belfast Imagem: Liam McBurney - PA Images/PA Images via Getty Images

A viagem já começou: estes passeios estão programados para a viagem do Villa Vie Odyssey, o chamado "navio amaldiçoado" que levou quatro meses até que finalmente pudesse zarpar de Belfast, na Irlanda do Norte, em outubro. Foram muitos os perrengues técnicos e até as burocracias que impediram o cronograma de ser cumprido como o previsto originalmente; entre eles, o navio ter ficado atracado nas docas da Harland and Wolff, empresa que construiu o Titanic e foi à falência pela segunda vez em cinco anos em setembro.

O Villa Vie Odyssey tem capacidade para até 600 moradores e entrou apenas o segundo mês de uma volta ao mundo que deve durar 15 anos, segundo a companhia. A primeira etapa desta viagem deve durar três anos e meio, contudo.