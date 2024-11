Grife carioca que assina garrafinha do G20 tem história de racismo e plágio

A Farm Rio, marca carioca que assina as garrafinhas de água com estampas tropicais vistas com líderes do G20 na cúpula desta segunda (18), tem um passado de êxito fashion, mas também de polêmicas com acusações de racismo, gordofobia e plágio.

Em suas redes sociais, a empresa já havia comemorado a sua escolha de representante do Brasil no evento, como "marca nacional", na última semana.