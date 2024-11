Torre gigante, peixes e serpentes: como é museu que Biden verá na Amazônia

Joe Biden desembarca no Brasil no domingo (17) para participar da Cúpula de Líderes do G20 que acontece no Rio. Biden fará uma parada em Manaus.

Segundo agenda divulgada pela Casa Branca, o representante dos EUA encontrará líderes indígenas e pesquisadores, além de visitar o Museu da Amazônia (Musa). Ao UOL, o museu informou que estará fechado neste fim de semana devido à visita da comitiva americana.

Viveiros de flora e fauna