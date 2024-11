Ligação 'oculta': cientistas desvendam posição de 31 pirâmides do Egito

Apesar de hoje desértico, o campo das pirâmides fica próximo a Mênfis, a antiga capital do Egito na era dos faraós. Sobrepondo ao mapa o novo braço do Nilo encontrado, fica claro que as águas ligavam as pirâmides à cidade.

Além disso, diversas delas tinham túneis e passagens que as ligavam ao leito em Ahramat, o que sugere que as ligações com as águas também serviam para transportar materiais de construção.

O mapa elaborado com as conclusões do estudo aponta onde ficava o antigo braço do Nilo que permitiu a construção das pirâmides Imagem: Reprodução/Nature

Segundo essa teoria, os antigos egípcios, portanto, não arrastaram aqueles imensos blocos de pedra pelo deserto para realizar suas obras, mas navegaram com eles para uma região que era fértil em seu tempo —cortada por uma "artéria cultural" (como os estudiosos apelidaram o Nilo) e ao redor da qual a civilização egípcia se desenvolveu.

Muitos de nós que somos interessados no Egito Antigo estamos cientes que os egípcios deveriam ter usado uma hidrovia para construir seus monumentos enormes, como as pirâmides e os templos no vale [do Nilo], mas ninguém tinha certeza da localização, do formato, do tamanho ou proximidade deste megacanal ao local das pirâmides de verdade. Nossa pesquisa oferece o primeiro mapa de um dos principais antigos braços do Nilo em uma escala tão grande e o conecta com os maiores campos de pirâmides no Egito.

Eman Ghoneim, líder da pesquisa, em comunicado à imprensa.

Este mapeamento também ajuda a compreender como a escolha do local de novas pirâmides foi mudando ao longo de séculos.