É Natal na Disney! Parques têm noites especiais com desfiles e doces grátis

Entre as novidades deste ano estão um inédito espetáculo de patinação, aparições especiais de mais de 20 personagens da Disney (como Phineas e Ferb e o Stitch vestido de Papai Noel), shows temáticos e espetáculo de fogos de artifício e projeções. Aqui também tem distribuição de doces e bebidas típicas de graça.

Datas do evento em 2024: 16, 18, 23, 25, 30 de novembro e 2, 7, 11, 14, 18, 21 de dezembro.

Quanto: os ingressos custam de US$ 159 a US$ 179 por pessoa de acordo com o dia. Mais informações

Disney inteira 'vestida' de Natal

Imagem: Reprodução

Além das festas especiais, toda a Disney se transforma nesta época do ano. Algumas atrações ganham sua versão 'natalina' (o Jungle Cruise, por exemplo, vira o Jingle Cruise) e há eventos sazonais. Veja alguns destaques:

EPCOT

Na temporada de festas, o parque sedia o "International Festival of the Holidays" (29 de novembro a 30 de dezembro), com contadores de histórias que compartilham lendas festivas de todo o mundo. Tem ainda tributo ao Natal com músicas gospel, de R&B e natalinas no "JOYFUL! A Celebration of the Season", e apresentações de uma orquestra de 50 músicos acompanhados de um coral