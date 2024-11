Jack, é você? Quem foi J. Dawson, de túmulo famoso no cemitério do Titanic

No Museu Marítimo do Atlântico, também em Halifax, estão expostos vários artefatos do Titanic, incluindo uma cadeira de convés e sapatos de uma criança.

Desde o lançamento do filme, o museu e o cemitério viram um aumento significativo de visitas, com até 220 mil visitantes por ano. Por atrair grande público, a administração do cemitério limitou o acesso por ônibus de turismo.

Ainda assim visitantes a pé são bem-vindos e não são barrados.