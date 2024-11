O que há de novo na 'Little Italy' paulistana: 6 restaurantes que eu indico

Vinhos tintos bons de verão nos wine bars do centro

Muita gente pensa que vinho tinto é bebida de inverno. Só que existem tintos próprios para os dias quentes, sim. São mais leves, mais frescos, têm menos taninos e menos álcool, e podem ser servidos geladinhos. Juro que caem bem.

Dois charmosos wine bars do centro de São Paulo estão preparadíssimos para as ondas de calor e têm tintos fresquitchos na carta. Conversei com Iêda Mendonça e Rubens Lastri, do Prosa e Vinho, e com Felipe Rara, do Paloma, e eles indicaram as boas pedidas para a próxima estação.

Os vinhos sugeridos pelos sommeliers são servidos em garrafa e, dependendo do dia, podem estar disponíveis em taça. Basta perguntar qual o tinto de verão da vez.

Prosa e Vinho

Imagem: Sergio Crusco

O simpático bar da Galeria Metrópole tem várias opções de tintos leves e de claretes (meio termo entre rosé e tinto). A uva gamay, de taninos magros, é sempre boa companhia no verão, inclusive a cultivada no Brasil, como aparece no Gamay Beaujolais (R$ 120) da Dal Pizzol. O clarete argentino La Vaquita (R$ 119) mescla malbec e um tantinho da branca torrontés. Probono (R$ 99), da brasileira Quinta Barroca da Tilia, também aposta no corte de tintas e brancas, com sangiovese, tannat e vermentino.

Vai lá: Av. São Luis, 187, Piso 3, Loja 1, República. @prosaevinho