Esta casa foi feita em impressora 3D em 8 dias e pode ir a qualquer lugar

Uma casa feita por uma impressora 3D foi instalada na praia do Guaiú, em Santa Cruz Cabrália, na Bahia.

Com 57 m² de área útil, o imóvel "pé na areia" com sala de estar integrada com cozinha, dois quartos, um banheiro, varanda e área de serviço externa teve suas paredes e parte dos seus mobiliários impressos com microconcreto.