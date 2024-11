Este paraíso tem vista a 'porta do inferno' onde apóstolo de Jesus morreu

A entrada da caverna por onde vazavam os gases tóxicos subterrâneos então ficou conhecida como Plutonium — o lugar de Plutão, em tradução literal do latim ou, mais informalmente, o portão de Plutão ou a porta do inferno.

"Porta para o Inferno", em Hierápolis, na Turquia Imagem: Carole Raddato/Creative Commons

Era comum que gregos e romanos realizassem sacrifícios de animais na porta do inferno, amarrando-os em cordas e atirando-os dentro da caverna para respirarem os gases tóxicos. Depois, eles eram puxados novamente, segundo reportagem do canal Discovery. A área era decorada com imagens de Cérbero, o cão de três cabeças que na mitologia greco-romana guardava a entrada do mundo inferior.

Apesar de haver outras tumbas e uma necrópole nas proximidades do Plutonium, Hierápolis era uma cidade vibrante, com outros espaços religiosos como o já citado Templo de Apolo, e culturais, como o Anfiteatro Romano, cujas ruínas são algumas das mais preservadas do sítio arqueológico. Os romanos também aprovavam e criaram estrutura para o proveito das águas termais da região.

Túmulo do apóstolo Filipe, em Hierápolis, na Turquia Imagem: AlizadaStudios/Getty Images

Mesmo assim, a história macabra de Hierápolis estava longe do fim. No ano 80 d.C., Filipe, apóstolo de Jesus Cristo, foi martirizado ali, de acordo com escritos deixados por seu discípulo, Pápias, que ficou conhecido como "bispo de Hierápolis". Foram os bizantinos que teriam construído, no século 4 d.C., a tumba que honrava e marcava o local da morte do apóstolo — e só foi encontrado pelo arqueólogo italiano Francesco D'Andria em 2011.