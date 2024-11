Quem procura, acha: 4 restaurantes 'escondidos' para você conhecer em SP

Fitó Pina Contemporânea

Imagem: Divulgação

Em cada edifício da Pinacoteca há uma versão da casa de cozinha brasileira chamada Fitó. É no mezanino do Pina Contemporânea que se encontra o maior salão, onde há pão de queijo com goiabada (R$ 13) para o café da manhã e porção de bolinhos crocantes de macaxeira com queijo de coalho (R$ 32) para compartilhar a qualquer hora junto do coado (R$ 10) ou do espresso martini (R$ 42).

Avenida Tiradentes, 273, Luz. @fitocozinha

Petí Gastronomia

Imagem: Divulgação

Tintas, telas e materiais para a produção de arte preenchem as gôndolas que antecedem a entrada do restaurante cujos pratos combinam com a localização. É que pela beleza e pela técnica, também parecem obras. Por R$ 95, prova-se o peixe do dia assado com cuscuz de couve-flor ao curry, erva-doce glaceada, bolinho de bacalhau e purê de brócolis, além de entrada e sobremesa.

Rua Cotoxó, 110, Perdizes. @petirestaurante