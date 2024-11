De olho no turismo religioso, São Paulo lança guia de atrações evangélicas

Depois do guia de turismo católico, a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) lançou na quarta-feira (31) o Guia Turístico Evangélico, com indicações de museus, eventos e demais atrativos para visitação no segmento religioso.

O Guia destaca, por exemplo, as opções de visitação aos grandes templos religiosos na capital e no interior. São Paulo abriga também a Igreja Batista mais antiga do país, localizada em Santa Barbara do Oeste. Conta com um dos maiores templos evangélicos do país, na Pompéia, e um dos maiores vãos livres do estado. A Floresta Nacional de Ipanema, em Iperó, é onde está um dos primeiros cemitérios protestantes.

Em outras partes do estado, nas cidades de Barueri, Engenheiro Coelho e Santana do Parnaíba, que contém museus da bíblia. O Museu de Arqueologia Bíblica de Engenheiro Coelho, por exemplo, tem em seu acervo quase duas mil peças em exposição, que contam 4500 anos de história (3 mil a.C. a 1500 d.C.), por meio de coleções arqueológicas, de numismática e obras raras (bíblias).