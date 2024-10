Você come queijo do jeito errado? Os 8 piores jeitos de guardar e servir

Vinhos brancos são mais verstáveis que os tintos, garantem os experts, já que os taninos (compostos no interior das cascas das uvas) dos tintos podem acabar se sobrepondo ao sabor do queijo. Na dúvida, brancos do tipo Riesling, Gruner Veltliner e Chenin são boas pedidas com diversos tipos de queijo.

Já se você vai degustar um queijo mais cremoso, espumantes oferecem uma boa combinação pela acidez e frescor das bolhas. Vinhos mais doces também vão bem com a maioria dos queijos.

Quem não consome bebida alcoólica, pode optar por uma água com gás ou tônica com sabor de flor de sabugueiro para harmonizar com queijos cremosos ou ir de kombucha para provar um queijo azul.