Disney: por que nem milionários conseguem se hospedar na suíte da Cinderela

Você pode ser a pessoa mais rica do mundo e, mesmo assim, nunca vai se hospedar na suíte da Cinderela no castelo do parque temático Magic Kingdom, da Walt Disney World, em Orlando, se não for convidado.

Sim, dentro da construção suntuosa que é o símbolo dos parques da Disney existe uma suite secreta — bom, não tão secreta assim, afinal, a gente sabe que ela existe.