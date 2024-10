Novo menu do D.O.M celebra os sertões e tem releitura do arroz com ovo

Na nova carta do Bargo (subsolo do restaurante Borgo), Renata conta histórias das imigrações em São Paulo, ao lado de Rayon Beltrani. Há drinques com pegada amarga, especialmente os inspirados nos anarquistas italianos, chegados a um vermute. Mas também há frescor e surpresas bem temperadas.

Em outro restaurante, o Jacarandá, Jéssica Oliveira, Jeferson dos Santos e Daniel Moreira buscaram inspiração nas estações do ano em língua quechua, falada por povos originários da América do Sul. Isso já indica que há uma boa gama de perfis na carta sucinta, porém cheia de sabores a serem descobertos.

Bargo

Imagem: Ricardo Dangelo

Colônia Cecília (R$ 48) é dos austeros e amargos, boa opção de aperitivo antes das delícias do Borgo. Tem Vermute tinto com café, Jerez Oloroso, licor de amêndoas e bitter de laranja. Liberdade (R$ 48) é solar, reverência a colônia japonesa com gim, acerola, limão, água com gás e a erva shissô, que amplia a refrescância. Para quem busca coisas diferentonas, Marias (R$ 42) é uma inquieta reinvenção do Bloody Mary com base de uísque, suco de tomate defumado, limão, coentro e temperos.

Rua Barão de Tatuí, 302, Santa Cecília. @bargomooca

Jacarandá

Imagem: Giuliana Nogueira

Chiri (R$ 52) é ideal para quem gosta de acidez misturada ao amargor, perfil que tem arrebatado fãs nos bares da cidade. Vem com uísque, fernet, caramelo salgado e shoyu. Sim, tudo isso junto dá certo. Suyan (R$ 52) é leve e frutado, mas sem dulçores extremos. Tem pisco com infusão de pera, mate concentrado, purê de pêssego e limão. Quem gosta de fruta no talo vai se dar bem com Passion Sensation (R$ 54), harmonia de gim, Aperol, xarope de maracujá vermelho, sumos de limão e maracujá.

Rua Alves Guimarães, 153, Pinheiros. @jacarandabr