Fim de semana: após incêndio, exposição do Castelo Rá-Tim-Bum volta a SP

Visitando a prefeitura

Imagem: Divulgação

O Palácio do Anhangabaú, sede do governo municipal, no Edifício Matarazzo, possui um jardim na cobertura (14º andar), com uma vista perfeita do centro da cidade. O acesso é gratuito, mas é obrigatório acompanhar a visita guiada em vários andares. Sempre nos fins de semana e feriados, às 14h30 e 16h30, e também às 10h30 nos domingos.

Viaduto do Chá, 15, Centro. Mais informações

Com vista do Ibirapuera

Imagem: Divulgação

Depois de um tempinho fechado para reforma, o terraço no 8º andar do Museu de Arte Contemporânea de São Paulo está aberto para a visitação gratuita. A vista privilegiada do Parque do Ibirapuera e de bairros da região pode ser conferida de terça a domingo, sempre das 10 às 21 horas. Não é necessário agendamento.

Avenida Pedro Álvares Cabral, 1301, Vila Mariana. Mais informações