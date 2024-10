Balcão, armário ou geladeira: como armazenar alimentos para durarem mais?

Segundo Marcia Cristina, ainda que a carne seja perecível, ela pode ficar nas prateleiras mais baixas, se o eletrodoméstico estiver bem regulado. "Se tiver com uma borracha que vede bem, a geladeira mantém a refrigeração e não tem problema algum deixar a carne nas prateleiras seguintes. Só é preciso lembrar que os pescados são mais frágeis, portanto, se comprou fresco, é preciso usá-lo com mais rapidez", ensina.

Outra dica de organização para manter a geladeira em dia é, ao chegar do supermercado, lavar todas as embalagens antes de guardá-las. "Para não contaminar a geladeira, o ideal é higienizar [pode ser com um pano umedecido com água e álcool] as latinhas e embalagens antes de armazená-las. Outra dica é sempre limpar a geladeira a cada 15 dias", fala Caroline.

- Gavetão:

A parte mais baixa do refrigerador é a região menos fria e, por isso, a mais indicado para armazenar frutas, verduras e legumes. De acordo com Caroline, esses alimentos devem ser guardados dentro de sacos plásticos transparentes e nunca dentro da embalagem de origem. "A embalagem do supermercado traz contaminação para o ambiente da geladeira. Fora que ao colocar em uma embalagem apropriada a durabilidade do produto também aumenta", completa Marcia Cristina.

Caroline explica que as frutas, legumes e vegetais emitem gás etileno, responsável pelo amadurecimento do alimento. "Algumas soltam mais gás do que outras, por isso, devem ficar na parte mais baixa da geladeira, pois a refrigeração diminui a formação do gás e faz com que o produto dure mais", explica.

Outra recomendação é nunca lavar os alimentos antes de guardá-los, já que a umidade pode fazer com que eles estraguem. Mas se você fizer questão de já deixar a salada lavada e guardada dentro do refrigerador, Marcia Cristina dá a dica: "Lave as folhas, coloque na centrífuga e depois seque novamente. Quanto mais secas elas estiverem, mais vão durar."