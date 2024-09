Argentina passa na frente e agora tem monumento maior que o Cristo Redentor

Para alcançar o observatório interno, é necessário subir 117 degraus, mas há planos para a instalação de um elevador na próxima etapa do projeto. Dentro do complexo ainda há um bar com serviço de cafeteria e banheiros. As autoridades alertam que no momento ainda não há cardápio adaptado para celíacos e é importante levar dinheiro porque, nesta primeira fase, também não são aceitos pagamentos eletrônicos como através de cartão.

A imagem da Virgem do Vale é parte dos seis quilômetros do percurso de peregrinação do Caminho da Fé e fica nos arredores da cidade de El Rodeo, a 36 km de San Fernando del Valle de Catamarca, a capital da província. A pista leva apenas ao topo do monte; é preciso caminhar por 70 metros por uma estrada de terra para chegar à entrada do monumento, que fica aberto apenas aos sábados e domingos das 11h às 18h.

Atualmente, só é possível visitar a Virgem do Vale com reserva antecipada, através do número 3834 591979. O turismo de Catamarca ainda disponibiliza no momento uma modalidade de ingresso que inclui a realização do Caminho da Fé em mini ônibus com capacidade para 17 pessoas; o trajeto é gratuito para crianças menores de quatro anos e pessoas com deficiência que emitirem certificado através do aplicativo Mi Argentina.

Aposentados e crianças até 12 anos pagam entrada de até 5 mil pesos (R$ 28,75) para conhecer o monumento. Já adultos estrangeiros têm que desembolsar 20 mil pesos (R$ 115). Pets podem entrar, desde que na coleira, com tag de identificação e saquinhos para as necessidades. Mais informações podem ser encontradas no turismo.catamarca.gob.ar/camino-de-la-fe.

A devoção à Virgem do Vale

A relação do povo de Catamarca com a Virgem Maria tem mais de 400 anos. De acordo com o Vaticano, a veneração teve início depois que uma imagem de Nossa Senhora foi encontrada na gruta de Choya em 1620 e, desde então, diversos milagres foram a ela atribuídos.