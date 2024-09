Tem poder afrodisíaco: por que o tráfico lucra com barbatana de tubarão?

Com o aumento da busca por ela chegou também, em dois extremos, o aumento dos protestos em cima do consumo por parte de entidades protetoras de animais e, também, o crescimento do tráfico de tubarões e suas barbatanas. Isto porque o método de extração da barbatana é brutal e ameaça às espécies: pescadores capturam os tubarões, cortam suas duas maiores barbatanas e jogam o restante do animal mutilado e sangrando na água.

O tubarão não costuma morrer imediatamente, ele acaba boiando sem conseguir se mover e acaba comido por um predador, morre de fome ou do choque contra algum obstáculo. Um estudo publicado pela revista Science em 2006 apontou que as populações de tubarão caíram pela metade em comparação com os anos 80, em casos de algumas espécies, a queda já era de quase 90% — e a pesca predatória seria a principal responsável.

Tubarão azul é uma das espécies mais caçadas para a sopa Imagem: Alessandro De Maddalena/Getty Images/iStockphoto

Não à toa, a Disneyland de Hong Kong sofreu pressões de ativistas em 2005 para retirar a sopa de seu cardápio, que realmente acabou eliminado. Uma reportagem de 2006 do jornal britânico The Independent revelou que a pesca desenfreada do tubarão justamente para o preparo da iguaria chinesa que só crescia em popularidade estava afetando inclusive os tubarões de Galápagos, na costa da América do Sul.

Hoje, as populações do litoral brasileiro também estão na mira dos traficantes, com um estudo genético da União Internacional para a Conservação da Natureza revelando em 2009 que espécimes da costa dos EUA, de Belize e do Panamá também alimentam os mercados de Hong Kong. E os 15 minutos de fama da sopa ostentação parecem ainda não ter chegado ao fim.