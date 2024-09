Fura-fila e áreas proibidonas: como é o tour VIP 'secreto' na Universal

Ele não têm um preço fixo, já que existem muitas variáveis como a própria época do ano. Contudo, segundo a Universal, o preço mínimo é de US$ 200 por pessoa.

É possível comprar um VIP Tour exclusivo para até 12 pessoas ou comprar um avulso, entrando em grupo com pessoas que você não conhece. Lembrando que o itinerário é personalizado de acordo com o que o grupo decidir.

Outros benefícios do VIP Tour são estacionamento gratuito, além de café da manhã e almoço inclusos. Você ainda ganha 10% de descontos em produtos das lojas do parque e prioridade para entrar em restaurantes.

Vale a pena?

O valor, apesar de bem caro, não é proibitivo. Mas a resposta pra saber se vale a pena envolve a época do ano que você vai e quantos dias ficará por lá.

Quando fui, no dia seguinte tive a experiência do Express (mais barato, a partir de US$ 89) e a economia de tempo foi quase a mesma que a do VIP no dia anterior, já que o parque não estava muito cheio. Sendo assim, não consideraria o VIP útil.