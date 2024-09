Oscar dos mares premia cruzeiros da Disney e portos do Rio, Santos e Itajaí

A Disney, em específico, também foi premiada por ter um dos melhores cruzeiros temáticos do ano, o "Marvel Day at Sea", inspirado pelo universo de personagens dos quadrinhos e filmes da Marvel. No total, 50 empresas competiram entre si pelos prêmios para as companhias nos quesitos contemporâneo, premium e luxo, além de expedições e cruzeiros fluviais (em rios).

Destinos e portos imperdíveis

Após avaliação de quesitos técnicos e do serviço prestado aos viajantes, os portos de Itajaí (SC), Rio de Janeiro (RJ) e Santos (SP) foram considerados os melhores do país.

O porto do Rio de Janeiro é um dos melhores do país para embarque e desembarque de viajantes de cruzeiros Imagem: Luiz Souza/Fotoarena/Ag. O Globo

Já as melhores paradas no caminho na última temporada — as escalas dos cruzeiros — estão nas cidades de Balneário Camboriú (SC), Búzios e Rio de Janeiro (ambas no RJ), graças às suas belas paisagens e praias, além de cartões postais e atrações.

Conheça os vencedores do Krooze Awards 2024: