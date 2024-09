Menos de 10 passageiros por dia: como é 'aeroporto mais solitário do mundo'

A área de segurança no embarque Imagem: Paula Bronstein/Getty Images

A verdade é que o Aeroporto Internacional Mattala Rajapaksa não possui operações de linhas aéreas comerciais desde 2018. Durante a pandemia, ironicamente, seus terminais se viram mais movimentados do que nos últimos dois ou três anos anteriores: por ali, passaram voos de repatriação e troca de tripulação, com impressionantes 2.188 passageiros apenas entre junho e julho de 2020.

Mesmo assim, a operação por ali não decolou até hoje. Mesmo com mais de 12 mil metros quadrados, 12 balcões de check-in, dois portões e uma pista longa o suficiente para receber grandes jatos comerciais e um fluxo de cerca de um milhão de passageiros ao ano, o Mattala já não via mais do que 10 ou 20 passageiros em um dia em 2016, confirmou seu gerente à época a Forbes americana.

Acesso aos portões Imagem: Paula Bronstein/Getty Images

Um dos motivos está na sua localização: apesar do projeto ambicioso, o aerporto mais solitário do mundo está situado em uma área de floresta a cerca de 250 km da capital Colombo. Elefantes e pássaros, por exemplo, frequentemente "entram" na área do aeroporto. Um imbróglio geopolítico, contudo, também é peça fundamental de como terminais modernos foram parar na região.

Em 2009, a China estava interessada em ampliar sua influência no sul da Ásia e o governo do Sri Lanka queria não só encontrar uma alternativa para desafogar o tráfego em Colombo, como também tinha sonhos ambiciosos de criar não apenas um novo aeroporto, mas um novo centro econômico para o país, com hotéis, condomínios, estádio de críquete, centros de conferências, indústrias e etc. Assim, área "virgem" de Hambantota parecia ideal.