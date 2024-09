Musicais, Revelando SP, cinema de graça para crianças e pedalada noturna

COM CRIANÇAS

Cinema no Sesc Santana

Imagem: Divulgação

No sáb. (14) à tarde rola sessão gratuita do filme brasileiro 'Alice dos Anjos' (2021), livremente inspirado em 'Alice no País das Maravilhas', contando a história de uma menina no sertão nordestino que, após correr atrás de um bode no quintal da avó, é transportada a um lugar mágico onde faz amigos.

Avenida Luiz Dumont Villares, 579, Santana. Mais informações.

Bienal do Livro

Imagem: Divulgação

Este é o último fim de semana do evento, que tem espaço exclusivo voltado para crianças. Nele, no sáb. (14) tem pocket show do Planeta Oca, conversa com Ailton Krenak e no dom. (15) crianças entrevistam a escritora Ana Maria Machado e tem jogo educativo sobre fake news. R$ 35.

Distrito Anhembi - Av. Olavo Fontoura, 1209, portão 38, Santana. Mais informações.