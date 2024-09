O que tem no Halloween 'fofinho' da Disney que você não verá em outros dias

(Quase) 3 meses de evento





As datas do Halloween variam ano a ano e, desta vez, a agenda foi aberta em 9 de agosto e vai até 31 de outubro, que é oficialmente o Dia das Bruxas. É dentro desse período que acontecem as famosas festas do Mickey.

Diferentemente do que rola nos parques da Universal, com uma pegada muito mais assustadora, no Magic Kingdom é só alegria e fofice. Realizadas em dias selecionados (confira datas no site oficial), as festas ocorrem sempre das 19h à meia-noite, mas o acesso ao parque é liberado a partir das 16h.