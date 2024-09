Ele abriu mão de fama e luxo: 'Ganho 10% do que ganhava antes e sou feliz'

Foi quando eu realmente parei com todas as viagens e todo o glamour. E comecei a viver uma vida diferente. Foi assim que tudo começou.

Rick Vintage

Rick terminou com a namorada, e teve crises de depressão e ansiedade. "No fundo da minha cabeça, eu sabia que sempre fui muito bom em ficar sozinho, mas não lembrava como", afirmou ao NYT.

Com uma crise também na empresa, ele vendeu os ativos para pagar contas e reduziu a equipe para ele e a ex.

Infectado com covid-19, ele percebeu que o isolamento forçado acabou sendo reconfortante. "Lá estava eu —sozinho, quebrado, com covid, sem aplausos— e me sentindo melhor do que nunca", lembrou. Nesta época, buscou a reaproximação com as filhas.

A ideia de montar a casa flutuante foi da filha Lux. No início da faculdade de música em Amsterdã, em 2020, buscando onde morar na capital, ela achou tudo muito caro. Viu o anúncio de uma casa flutuante e, 24 horas depois, o pai já era o dono do imóvel.