Facas sempre afiadas! Como em 'O Urso', chefs revelam seus 'inegociáveis'

Com diversas regras estabelecidas para que as coisas sejam feitas "do seu jeito" dentro do restaurante (o 27° melhor do mundo pelo 50 Best Restaurants 2024), o chef Jefferson Rueda tem em atitudes que começam antes do trabalho na cozinha seus principais "inegociáveis". Entre eles estão:

Ter uma faca sem bem amolada.

Estar com o uniforme sempre limpo e bem passado (preocupação com a apresentação pessoal).

(preocupação com a apresentação pessoal). Saber trabalhar em equipe.

Se um profissional não tem essas três características básicas, ele não se adapta ao nosso time. Não preciso nem saber se ele sabe fazer outras coisas , diz Rueda.

Telma Shiraishi, do Aizomê

Telma Shiraishi, chef e proprietária do Aizomê Imagem: Keiny Andrade/UOL

Vêm dos valores e filosofia japonesa as regras de ouro estabelecidas por Telma para criar a cultura de trabalho e identidade do Aizomê.