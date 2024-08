Do petisco ao carinho: Veja dicas de como adestrar seu pet

Cada pet tem sua personalidade, e, em geral, os petiscos fazem mais sucesso. Mas há outros tipos de incentivo:

Elogios;

Brincadeiras ou brinquedos;

Carinho;

Passeios;

Escovação, para os gatinhos.

Mas e os petiscos?

Especificamente no caso dos gatos, o petisco deve ser oferecido em pedaços pequenos, do tamanho de uma unha de um dedinho. "É sempre um pouquinho, para fazer o treinamento sem afetar a saúde nutricional dos bichos", orienta Valéria Zukauskas, bióloga e especialista em comportamento felino. Já para os cachorros, o tamanho pode ser levemente maior, mas ainda assim pequeno.

Valem biscoitos caninos, frutas, "bifinhos para cachorro", e até mesmo a própria ração. As opções são variadas. Para escolher o que funciona melhor para vocês, precisa avaliar se seu bichinho não é alérgico aos ingredientes, qual o teor calórico e de proteínas, tamanho e formato (em comparação com o porte do animal), consistência, se é úmido ou seco... tem que ser prático na hora do treinamento.

A Gabriela tentou oferecer pedacinhos de banana para Mel, mas ela não curtiu e preferiu os bifinhos, mais convencionais.