'Parei no veterinário ao lado de jacaré': de bike, ele rodou o Brasil todo

Vainer nas lindas paisagens do Tocantins Imagem: Arquivo pessoal

"No estado, conheci o lindo rio Azuis, as Serras Gerais, diversas praias de água doce e o inacreditável Jalapão. Outro lugar que me marcou muito foi o Estado do Amazonas. Atravessei a rodovia BR-319 no mês de maio, peguei muita chuva, lama e, apesar de todas as dificuldades, valeu muito a pena, pois foi mágico me ver pedalando sozinho no meio da Amazônia".

Pedalei pelos lugares mais lindos do Brasil. Atravessei as Chapadas, a Serra da Canastra, o Jalapão e a Floresta Amazônica. Fiz a maior parte do trajeto acampando em todos os tipos de locais.

Após ter pedalado por mais de dois anos por todos os Estados brasileiros, Vainer finalmente voltou para São Paulo. O ciclista, porém, ainda tem muita energia para queimar.

Recentemente, ele embarcou em um projeto para conhecer, de bike, todos os países da América do Sul.