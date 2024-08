Cheddar americano ou inglês? Paulista! Novidade chega a feira de queijos

Amarelão e bem simples: talvez seja essa imagem que você tenha do famoso queijo cheddar. O que muita gente não sabe é que ele tem outros processos, aspectos e sabores por aí.

Até "made in São Paulo" e a ser apresentado na Feira do Caminho do Queijo Paulista, que chega à sua quinta edição neste fim de semana.

Carolina Vilhena, da BelaFazenda, explica: o mais tradicional é o inglês, que é maturado com tecido de algodão, impermeabilizado com banha de porco ou com manteiga e feito em blocos redondos e enormes - cerca de 20 kg.