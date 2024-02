De lhama a 'viagra': feira a 4000 metros de altitude tem tudo (só falta ar)

O lugar chama atenção por ser extremamente longo, tendo pouco mais de 40 km de extensão, cercado por barracas, turistas e muitos compradores.

Além disso, ir até lá não é programa para "gringo ver", esse é um passeio típico boliviano, em que muitos moradores da cidade vão até o local seja para comprar uma comida ou qualquer objeto que tenha serventia.

Barraca na feira 16 de Julio, Bolívia Imagem: Priscila Carvalho/UOL

Origem da feira

Embora não haja uma data certa de quando surgiu, acredita-se que as origens da feira começaram na "Guerra del Chaco", entre os anos de 1932 e 1935, com a migração campesina e de quem trabalhava com mineração.