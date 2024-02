'Rodovia da morte': as estradas mais perigosas do mundo, segundo seguradora

Apesar de ter sido duplicada em áreas metropolitanas, a via ainda apresenta trechos difíceis para o motorista navegar.

12 mil pessoas morreram na BR-116 nos últimos 10 anos, o que fez dela a estrada que mais mata no Brasil, segundo levantamento da Confederação Nacional do Transporte divulgado à rádio CBN de Curitiba no final de 2023.

Estradas entre as mais letais do mundo

I-45 (Interstate 45), Houston, nos EUA

Trecho da Interstate 45 (I-45), em Houston, Texas Imagem: Famartin/Creative Commons

Com 458,5 km de extensão, a I-45 liga Houston a Galveston, no Texas, passando por diversas cidades e dando acesso ainda a outras estradas no estado.