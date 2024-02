Pratos 'levanta defunto' curam ressaca de foliões no Carnaval Brasil afora

Segundo o chef Carlos Ribeiro, é vendido pelas ruas, por vendedores ambulantes equipados com carrinhos, e servido em copos — nem é preciso parar de pular.

Barreado

Barreado Imagem: Karime Xavier/Folhapress

Quem já visitou as cidades paranaenses de Paranaguá, Morretes e Antonina deve ter notado que todo restaurante, por lá, tem barreado no cardápio. O cozido de carne bovina, servido com farinha de mandioca e banana, tem origem açoriana e deve ser preparado em panela de barro, com a tampa bem vedada - manda a tradição que se use uma goma de farinha e água para fechar qualquer frestinha, o que transforma o caldeirão em uma panela de pressão rústica.

Segundo a historiadora Maria Henriqueta Gimenes, que escreveu sobre o prato em sua tese de doutorado pela Universidade Federal do Paraná, o barreado está intimamente ligado com o Carnaval desde os tempos do Entrudo, festejo do século XVIII que durava três dias.

"Muitas vezes significava uma brincadeira violenta que tomava as ruas, com as pessoas atirando umas nas outras laranjas e limões de cheiro, bacias d'água, polvilho e até mesmo terra", conta Maria Henriqueta.