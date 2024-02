Floripa, São Paulo e Rio estão em rotas de maior turbulência no continente

Voar entre Milão, na Itália, e Genebra (foto), na Suíça, é experiência mais turbulenta da Europa Imagem: bloodua/Getty Images/iStockphoto

Já o voo mais difícil na Europa acontece entre os aeroportos de Milão (MXP), na Itália, e Genebra (GVA), na Suíça, com um EDR de 16,398 em 214 km de distância. A ligação entre Almaty (ALA), no Cazaquistão, e Bishkek (FRU), no Quirguistão, se provou a mais desafiadora da Ásia com nível de turbulência de 17,457 em seus 210 km.

Rota entre Brisbane (foto) e Sydney, ambas na Austrália, é a mais turbulenta da Oceania Imagem: ymgerman/Getty Images

Na Oceania, a maior movimentação no ar é vista entre Brisbane (BNE) e Sydney (SYD), ambas na Austrália, uma distância de 750 km que chega a ter índices de turbulência de 15,31. Por fim, a rota mais turbulenta da África está entre a Cidade do Cabo (CPT) e Durban (DUR), ambas na África do Sul, com EDR de 14,894 em 1.278 km.

Rotas turbulentas do Brasil

Estas foram as rotas mais turbulentas com destino ou chegada no Brasil, considerando apenas voos na América do Sul: