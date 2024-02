UOL no Verão tem esportes, banda e área para relaxar no litoral de SP

A arena UOL no Verão é uma ótima opção para quem está no litoral de São Paulo e quer descansar à beira mar, praticar esportes de areia, tomar bons drinques, comer uma comidinha de praia ou curtir uma música ao vivo enquanto prestigia o pôr do sol.

Aberto de quinta a domingo até 14 de fevereiro, o espaço na Praia de São Lourenço, em Bertioga, oferece quatro quadras de areia para locação, aulas de beach tennis e futevôlei, redário, bangalôs para relaxar, guarda-sóis, chuveirão e trailers com comidas e bebidas. Aos sábados, uma banda agita o local no fim do dia.

O ex-BBB Matheus Lisboa no UOL no Verão Imagem: Mariana Pekin/UOL

Portanto, quando for ao litoral paulista, não perca a oportunidade de conhecer a arena UOL no Verão, que vai agitar ainda mais a sua temporada de calor.