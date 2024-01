Não precisa ser chef: 6 formas de fazer ovo para ir além do cozido básico

Ovo na cesta

Ovo na cesta Imagem: Thinkstock

Esta é uma forma simples para variar a apresentação do ovo frito no café da manhã. Crie novos formatos com a ajuda de cortadores de biscoito. Leia mais.

Crepioca

Crepioca Imagem: iStock

Receita preferida das blogueiras fitness, a crepioca nada mais é do que uma variação do tradicional crepe feita apenas com ovo e goma de tapioca. Leia mais.