UOL no Verão: Matheus Lisboa conta como mantém saúde e curte o calor

Surfar

Foi também no arquipélago de Fernando de Noronha que o influencer tomou gosto pelo surfe —o mais novo e queridinho esporte da sua vida—, que o ajuda tanto a se manter ativo quanto a aproveitar ainda mais os destinos de praia no verão. "É um esporte que exige muita força nas pernas e no core para permanecer em pé sobre a prancha."

Puxar ferro e nadar

Mas é a musculação que Matheus aposta no dia a dia para ficar em forma e cuidar do seu bem-estar. E, depois da sessão de força, sempre que tem um tempinho a mais, pratica natação na piscina do condomínio onde mora como um exercício aeróbico. "Adoro o contato com a água", reforça.

Imagem: @marianapekin

Cuidar da alimentação e da hidratação

O ator prioriza uma dieta saudável e equilibrada, evitando frituras e fast-food para cuidar da sua saúde e do bem-estar. No café da manhã, opta por tapioca com ovo, enquanto no almoço geralmente consome arroz com feijão, frango grelhado e uma salada variada. Também gosta de jantar cedo, pois sente que dorme melhor. "Na temporada do verão, ainda faço questão de carregar uma garrafinha de água para onde vou. Isso facilita com que eu consuma os meus 3 litros diários", entrega Lisboa, que comenta ainda ter reduzido bastante o consumo de álcool ao perceber o grande impacto da bebida tinha em seu corpo e na disposição. "Caso eu peça um drink ou uma dose de whisky, limito a essa quantidade e sempre peço água com gás para acompanhar, o que também ajuda a me manter hidratado."