Jabuticabeira é linda e não exige tantos cuidados; como cultivá-la em casa

Embora não tenha raízes profundas, o ideal é que o exemplar esteja acomodado em um suporte grande com um bom volume de terra. Para que não haja acúmulo de água e apodrecimento das raízes, aconselha-se a criação de um dreno. Para isso, faça um furo no fundo do recipiente com 2 cm de diâmetro. Depois, coloque uma camada de 5 cm de argila expandida ou pedra britada, sem tampar o orifício. Por fim, cubra com um pedaço de manta acrílica, seguida por uma camada de 5 cm de areia grossa. Sobre tal base coloque a terra preparada e plante a muda.

É indicado para o cultivo em vasos as variedades chamadas de híbridas: elas produzem frutos graúdos e doces a partir do quarto ano e floradas a cada doze meses.

Preparo do solo

Para o preparo do solo pré-plantio em casa, misture: 60 l de terra (se for muito argilosa, coloque 40 l de terra e 20 l de areia grossa); 40 l de esterco curtido ou composto orgânico; 200 g do adubo químico superfosfato simples; 200 g de calcário. Siga a proporção de três partes de terra para duas de esterco ou composto orgânico. Em caso de plantio no canteiro, misture à terra que retirar para a cova as mesmas quantidades de esterco, adubo químico e calcário.

Trato

A jabuticabeira exige irrigação diária para manter as folhas vistosas e produzir flores e frutos. Porém, lembre-se que tanto o excesso quanto a falta de água podem ser prejudiciais à planta, por isso, observe o comportamento do vegetal e a umidade do solo. Como a copa da árvore é arredondada, não demanda podas de formação.