Como é a vila em Angra dos Reis onde Jair Bolsonaro escolheu como reduto?

É um dos raros sítios históricos que foi totalmente tombado no Brasil. Além dos edifícios, o traçado urbano e os equipamentos da ocupação do local foram tombados como patrimônio material.

A vila é conhecida como local de veraneio com apenas 700 habitantes fixos. Entre as atrações está a praia, rodeada do verde da Mata Atlântica, e o rio Mambucaba, cujo curso leva a uma trilha utilizada pelos povos originários para adentrar na Serra do Mar.

Acredita-se que existia um povoado indígena no local. O alemão Hans Staden, que esteve em missões com navegadores no Brasil, descreveu em seus cadernos em 1554 que existia um aldeamento no que hoje é a vila Histórica de Mambucaba. No entanto, com a chegada dos colonizadores, a população teria fugido.

Local tem casas com arquitetura do estilo colonial Imagem: Divulgação/Angra dos Reis

A história da vila remonta o processo de colonização do Brasil por Portugal. Os primeiros colonizadores se estabeleceram às margens do rio Mambucaba, iniciando a povoação no continente em 1530, segundo o Iphan. Por isso, a vila tem uma arquitetura bastante colonial.

Local é descrito como destino para relaxar entre os viajantes. "Lá é justamente para esquecer da cidade", escreveu uma turista sobre o local no TripAdvisor. A vila conta com pequenas pousadas, casas de temporada e restaurantes. Os preços das diárias podem variar, com valores de R$ 300 a R$ 2 mil.